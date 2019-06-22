Делегації Євросоюзу показали на передовій докази присутності військ РФ

"Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та поінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Сирський і Граціано обговорили окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині.

Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів.

Військова делегація ЄС відвідала район проведення ООС / Фото: ООС