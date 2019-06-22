На Донбасі у чергах на КПВВ стоять понад 230 авто

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/50; «Мар’їнка» – 10/40; «Новотроїцьке» – 15/60; «Гнутове» – 20/20", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування відкрились вчасно та функціонують у штатному режимі.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався динамічним. Загалом через КПВВ прослідувало 42,8 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.