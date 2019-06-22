Стало відомо, коли в Україну із США відправлять перші катери Island

Два подаровані США патрульних катери типу Island направлять в Україну після завершення навчання українських екіпажів.

Про це розповів начальник управління персоналом штабу ВМС України Олександр Шевченко, повідомляє "Інформаційний спротив".

“У нас був проведений конкурсний відбір на посади в екіпажі Island. Так, у нас відповідно екіпаж складається з трьох офіцерів і певної кількості військовослужбовців за контрактом. Вони проходили відповідне тестування, психологічне тестування, а також на перспективи проходження служби, ті, хто бажає далі проходити службу, тому що це два Island, які ми зараз отримаємо, це не останні. Ми ще будемо отримувати, і вони будуть. Це та команда, яка пройде підготовку, щоб вчити наступні екіпажі", - зазначив Шевченко.

Тренування українських екіпажів почнуться в липні і триватимуть десять тижнів. У США вирушать 32 військовослужбовців. Вони вже пройшли необхідну психологічну та мовну підготовку.

Раніше повідомлялося, що катери ВМС України типу Island з новим обладнанням пройшли випробування.