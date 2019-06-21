На Донбасі у пунктах пропуску очікують 290 авто
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 50/50; “Мар’їнка” – 20/60; “Новотроїцьке” – 25/45; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався в межах показників попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 44,5 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Крім того, через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мешканців тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей направлено медичне обладнання вагою 3,145 тонни.
Фото: Держприкордонслужби