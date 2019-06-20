На Донбасі окупанти збільшили інтенсивність артобстрілів — розвідка

“Російське окупаційне командування продовжує утримувати у районах передових позицій з’єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів, у готовності до негайного застосування заборонені Мінськими домовленостями вогневі засоби, зокрема артилерійські системи, міномети і танки. При цьому противник збільшив кількість тренувань корегувальників вогню артилерійських і мінометних підрозділів, під керівництвом інструкторів ЗС РФ”, - повідомив речник.

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За словами Мотузяника, “на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях зросла інтенсивність проведення стрільб артилерійськими і мінометними підрозділами, екіпажами танків, бойових броньованих машин, гранатометниками та снайперами”.