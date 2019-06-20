У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 330 авто

У четвер зранку в КПВВ на лінії розмежування в зоні ООС у чергах очікують 330 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 70/55; “Мар’їнка” – 20/70; “Новотроїцьке” – 25/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 44,6 тисяч осіб та 5,2 тисяч транспортних засобів.

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Крім того, через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідувало 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові набори загальною масою 179,98 т.