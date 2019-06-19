Підрозділи ООС не причетні до обстрілу школи в Золотому-5 — СЦКК

Українська сторона СЦКК спростувала обвинувачення російських найманців у начебто причетності українських армійців до навмисного обстрілу населених пунктів, об’єктів інфраструктури та мирного населення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

“Українська сторона СЦКК зазначає, що підрозділи Об’єднаних сил жодного відношення до обстрілу школи (у Золотому-5 — ред.) не мають. Характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження школи із застосуванням стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у штабі ООС, відстань від найближчих позицій ЗС України до пошкодженої школи понад 4,4 кілометра, яка є недосяжною для польоту куль зі стрілецької зброї, натомість відстань до позицій ЗФ РФ становить лише 1,8 кілометра”, - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування Російської Федерації вкотре намагаються звинуватити українських армійців у навмисному обстрілі населених пунктів, об’єктів інфраструктури та мирного населення, аби дискредитувати підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, висунуто низку звинувачень стосовно обстрілу ділянок місцевості поблизу населених пунктів Хрещатицьке, Качкарське, Докучаєвськ, Приморське, Соснівське, Миколаївка та Зайцеве. Начебто ЗС України застосували артилерію калібру 122 мм.

“Всі ці звинувачення є брехливими та безпідставними. Наголошуємо, що Збройні Сили України не застосовують озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, тим паче важку артилерію. Українські військові виконують бойові завдання виключно у рамках чинного законодавства України та існуючих домовленостей”, - повідомили в прес-службі.

Водночас у штабі зазначають, що за результатами фіксації тільки за останні 10 діб збройні формування РФ застосували артилерію калібру 152 мм – 2 рази, а 122 мм – 7 разів, танкове озброєння – 1 раз, міномети калібру 120 мм – 35 разів та 82 мм – 40 разів. Вказані факти свідчать про свідоме порушення російсько-окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права на тимчасово-окупованих територіях Луганської та Донецької областей, повідомляють у штабі ООС.