Окупанти застосовують міномети і гранатомети, є загиблий і поранені

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: район населеного пункту АВДІЇВКА – з мінометів калібру 82 мм; околиці КРАСНОГОРІВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі стрілецької зброї; поблизу ПІСКИ – з міномету калібру 120 мм; ВОДЯНЕ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів: район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних гранатометів; поблизу ТРАВНЕВОГО - з автоматичних гранатометів; двічі ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що за минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки - бойові травмування.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.