На Донбасі сьогодні - без втрат, окупанти п’ять разів порушили “тишу”

Російсько-окупаційні війська від початку доби п’ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Авдіївка з мінометів калібру 82 мм.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі населений пункт Луганське - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Троїцького - з міномету калібру 82 мм; двічі Новолуганське – з автоматичних гранатометів.

“Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає”, - підкреслили в штабі, додавши, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.