Україна і Франція домовилися про спільне виробництво патрульних катерів

Україна та Франція планують спільно вироблятимуть патрульні катери для прикордонників.

Про це у вівторок заявив заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на зустрічі з міністром фінансів Франції, повідомляє ДПСУ.

«З міністром фінансів Франції Бруно ле Мером обговорили питання спільного виробництва в Україні патрульних катерів для наших прикордонників», - сказав Аваков.

Очільник МВС підкреслив, що наразі в Україні відсутнє виробництво алюмінієвих кораблів. «Легкі та маневрові, ці катери будуть використовуватися прикордонниками для моніторингу кордону та проведення спецоперацій», - зауважив він.