У краматорця вилучили ящик гранат
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Укрінформ
Мешканець Краматорська, в будинку якого поліція знайшла ящик із гранатами, пояснив, що витягнув боєприпаси з річки.
Про це інформує поліція Донецької області.
«У будинку мешканця Краматорська вилучено ящик із гранатами. 40 гранат до підствольного гранатомета і ще кілька – звичайних - чоловік «витягнув з річки». Саме таке пояснення перевірятимуть слідчі в рамках відкритого за фактом кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.
З вилученим працюють експерти. Чоловікові інкримінується незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами - ст.263 Кримінального кодексу.