У краматорця вилучили ящик гранат

Мешканець Краматорська, в будинку якого поліція знайшла ящик із гранатами, пояснив, що витягнув боєприпаси з річки.

Про це інформує поліція Донецької області.

«У будинку мешканця Краматорська вилучено ящик із гранатами. 40 гранат до підствольного гранатомета і ще кілька – звичайних - чоловік «витягнув з річки». Саме таке пояснення перевірятимуть слідчі в рамках відкритого за фактом кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції вилучила у власника цілий арсенал, який складався з гранат ВОГ, Ф-1, РГД-5, а також невеликої кількості набоїв різного калібру. Підозрюваний пояснює, що «виловив» усе це за допомогою спеціального магніту з річки та зберігав про всяк випадок. Читайте також: На Лисій горі знайшли схрон боєприпасів та вибухівки

З вилученим працюють експерти. Чоловікові інкримінується незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами - ст.263 Кримінального кодексу.