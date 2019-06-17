У штабі ООС спростували чутки про вхід ЗСУ у Донецьк

Інформація щодо нібито зайняття українськими військовослужбовцями позицій у Донецьку є фейком, що має на меті дискредитувати ЗСУ та українську владу напередодні чергових перемовин у Мінську.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"У мережі Інтернет поширюється інформація про нібито зайняття позицій підрозділом ДУК ПС та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що цю дезінформацію оприлюднено напередодні засідання Тристоронньої контактно групи у Мінську та запланованих на найближчий час закордонних візитів політичного керівництва України.

"Звертаємо увагу на те, що для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію. Зокрема, залучено особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу у лавах Збройних сил України. Ворожі пропагандистські ресурси йдуть на будь-які кроки для дестабілізації ситуації у інформаційному полі України", - підкреслили в ООС.

Командування операції Об’єднаних сил також поінформувало, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила "надійно утримують позиції на визначених ділянках відповідальності, виконують бойові завдання у рамках чинного законодавства України та норм Міжнародного гуманітарного права".

Як повідомляв Укрінформ, засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську має відбутися 19 червня.

Перед цим, 17 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Францію, а 18 червня – Німеччину.