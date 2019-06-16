InformNapalm: Росія вже втратила на Донбасі та в Сирії кілька десятків безпілотників

“15 червня на півночі сирійської провінції Алеппо впав черговий російський багатофункціональний безпілотник Орлан-10... За різними оцінками, ціна одного безпілотника “Орлан-10” коливається від $87 000 до $120 000. Росія втратила вже кілька десятків таких безпілотників”, - йдеться в огляді InformNapalm “втрати Орлан-10 від Сирії до України”.

Зокрема, за однією з версій, черговий Орлан-10 збили у Сирії повстанці «Фронту національного визволення» із зенітної установки. У мережі також з’явилися фотографії безпілотника і людей у військовій формі, які позували з трофеєм.

За іншою, не такою болючою для російських військових версією, БПЛА вийшов з радіусу дії наземної станції і працював в автономному режимі, поки не закінчилося пальне. Цієї версії дотримуються російські коментатори, пояснюючи це тим, що на знімках у БПЛА викинутий парашут і це нібито вказує на те, що БПЛА приземлився самостійно, зазначили в InformNapalm.

Встановлено також, що російський БПЛА “Орлан-10” вів розвідку в інтересах збройних сил РФ між авіабазою Менах і містом Аазаз, яке знаходиться під контролем протурецьких повстанців.

В InformNapalm констатують, що це не перший випадок втрати російських БПЛА в Сирії, саме Орлан-10 періодично стає трофеєм сирійських повстанців. Зокрема, повстанці в березні 2019 збили БПЛА, обстрілявши його з зенітної установки.

Крім того, за даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, задокументовано щонайменше 14 фактів втрат БПЛА цього типу в Луганській і Донецькій областях. Із них 4 впали в результаті збою систем, викликаних роботою українських засобів радіоелектронної боротьби, а 10 разів БПЛА “Орлан-10” збивали зі стрілецької зброї і засобів ППО. За іншими даними, російські окупаційні війська з моменту початку війни на Донбасі втратили вже не менше 19 таких безпілотних літальних апаратів.

Як зазначають експерти InformNapalm, багатофункціональний безпілотний літальний комплекс “Орлан-10” активно використовують ЗС Росії у бойових діях проти України на Донбасі. У відкритих джерелах заявлено, що комплекс – розробка російського підприємства «Спеціальний технологічний центр», входить до складу російської єдиної системи управління тактичної ланки, яка реалізовує концепцію мережоцентричної війни. Водночас, згідно з повідомленням, виявилося, що від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач МНП-М7, та й той створений на базі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices. “Решта комплектуючих: GPS-трекер, стартер-генератор, двигун, модуль запалювання, польотний контролер, модуль передавання телеметрії і GPS-модуль - вироблено в США, Німеччині, Японії, Китаї та інших країнах. Ці технології відносяться до товарів подвійного призначення, які Росія купує та використовує у воєнних цілях”, - наголосили в InformNapalm.

Фото: informnapalm.org