Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних, ще понад 1,5 тисячі поранені - МінТОТ

"За даними МінТОТ, за період збройного конфлікту від мін та ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни - ред.) загинули щонайменше 977 цивільних осіб та 1528 – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Презентація проєкту "Гуманітарне розмінування: допомога ОБСЄ в мінімізації наслідків конфлікту для людей" / Фото: Данііл Шамкін. Укрінформ

Зазначається, що з огляду на таку ситуацію першочерговим завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забруднені мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей та юнацтва в навчальних закладах. На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році у розмірі 5 млн грн, і розпорядником цих коштів є МінТОТ.

За даними міністерства, у рамках цього фінансування будуть проведені навчання дітей та дорослих - працівників підприємств, аграріїв, інформаційні кампанії, маркування територій та інші. Частина діяльності охоплюватиме всю зону ООС, а в громадах поблизу лінії розмежування буде створено координаційні групи, що впроваджуватимуть широкий комплекс заходів з протимінної діяльності. Попередньо відібрано 10 громад: Станиця Луганська, Новоайдар, Тошківка, Щастя, Талаківка, Білогорівка, Курахове, Сартана, Волноваха, Комишувата.

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Ще одним важливим питанням є надання допомоги постраждалим від вибухів мін та вибухонебезпечних предметів (ВНП). МінТОТ у співпраці з громадською організацією «Проліска» за підтримки уряду Швейцарії розпочинає реалізацію проекту «Допомогa особам, що постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни».

Проектом передбачається надання підтримки постраждалим особам у грошовій формі, яка може спрямовуватися на: придбання необхідних ліків, оплату послуг з медичної, фізичної та психологічної реабілітації, професійної перекваліфікації, інших заходів, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму.