Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних, ще понад 1,5 тисячі поранені - МінТОТ

Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних, ще понад 1,5 тисячі поранені - МінТОТ

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Укрінформ
Від початку агресії Росії на Донбасі від мін загинули 977 цивільних осіб, ще 1528 осіб зазнали поранень.

"За даними МінТОТ, за період збройного конфлікту від мін та ВЗВ (вибухонебезпечних залишків війни - ред.) загинули щонайменше 977 цивільних осіб та 1528 – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Презентація проєкту "Гуманітарне розмінування: допомога ОБСЄ в мінімізації наслідків конфлікту для людей" / Фото: Данііл Шамкін. Укрінформ

Зазначається, що з огляду на таку ситуацію першочерговим завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забруднені мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей та юнацтва в навчальних закладах. На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році у розмірі 5 млн грн, і розпорядником цих коштів є МінТОТ.

За даними міністерства, у рамках цього фінансування будуть проведені навчання дітей та дорослих - працівників підприємств, аграріїв, інформаційні кампанії, маркування територій та інші. Частина діяльності охоплюватиме всю зону ООС, а в громадах поблизу лінії розмежування буде створено координаційні групи, що впроваджуватимуть широкий комплекс заходів з протимінної діяльності. Попередньо відібрано 10 громад: Станиця Луганська, Новоайдар, Тошківка, Щастя, Талаківка, Білогорівка, Курахове, Сартана, Волноваха, Комишувата.

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Ще одним важливим питанням є надання допомоги постраждалим від вибухів мін та вибухонебезпечних предметів (ВНП). МінТОТ у співпраці з громадською організацією «Проліска» за підтримки уряду Швейцарії розпочинає реалізацію проекту «Допомогa особам, що постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни».

Проектом передбачається надання підтримки постраждалим особам у грошовій формі, яка може спрямовуватися на: придбання необхідних ліків, оплату послуг з медичної, фізичної та психологічної реабілітації, професійної перекваліфікації, інших заходів, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму.

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