Після артобстрілу Мар'їнки житловий будинок відновленню не підлягає - СЦКК

Будинок у Мар'їнці, у який напередодні влучили два артснаряди, відновленню не підлягає.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці штабу ООС у Facebook.

"В п’ятницю, 14 червня, близько 5-ї ранку збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Олександрівка здійснили обстріл міста Мар'їнка, застосувавши ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема 2 осколково-фугасні снаряди. Внаслідок влучання двох снарядів суттєво пошкоджено житловий будинок, за оцінкою спеціалістів, відновленню будова не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, під час обстрілу в будинку перебувала родина: дідусь, чоловік і дружина, їхня донька та племінниця, а також двоє онуків – дворічний хлопчик та восьмирічна дівчинка. "Внаслідок забороненого Мінськими домовленостями озброєння члени родини, серед і яких маленька дівчинка Варвара, зазнали поранень різних ступенів тяжкості", - інформують у СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня у Донецькій області внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами Мар’їнки постраждали четверо людей, серед них 9-річна дитина.