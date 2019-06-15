Колишній бойовик здався поліції на Донеччині

Колишній бойовик здався поліції на Донеччині

Укрінформ
На Донеччині колишній бойовик здався поліції, чим отримав гарантовану державою можливість звільнитися від кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

«Колишній бойовик з Часів Яру здався поліцейським... Після п’яти років переховувань він вирішив зізнатися в протизаконній діяльності, натомість отримав гарантовану державою можливість звільнитися від кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році цей 35-річний житель Часів Яру з вогнепальною зброєю чергував на блокпості в Бахмутському районі. Обов’язком озброєного чергового був огляд автомобілів та перевірка водіїв у нічний час. Також чоловік декілька разів патрулював місто.

Через півтора місяця після свого призначення він зрозумів, що ватажки бойовиків є звичайними злочинцями, тому залишив лави терористів та почав вести прихований спосіб життя.

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З засобів масової інформації він дізнався про можливість звільнитися від відповідальності і скористався цим шансом. Мешканець надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі.

Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації «ДНР» підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності.

У поліції констатували, що всього з початку року 13 колишніх бойовиків з Бахмута та Бахмутського району здалися поліції. За всіма фактами проводиться досудове розслідування.

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