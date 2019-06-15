Колишній бойовик здався поліції на Донеччині

На Донеччині колишній бойовик здався поліції, чим отримав гарантовану державою можливість звільнитися від кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

«Колишній бойовик з Часів Яру здався поліцейським... Після п’яти років переховувань він вирішив зізнатися в протизаконній діяльності, натомість отримав гарантовану державою можливість звільнитися від кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році цей 35-річний житель Часів Яру з вогнепальною зброєю чергував на блокпості в Бахмутському районі. Обов’язком озброєного чергового був огляд автомобілів та перевірка водіїв у нічний час. Також чоловік декілька разів патрулював місто.

Через півтора місяця після свого призначення він зрозумів, що ватажки бойовиків є звичайними злочинцями, тому залишив лави терористів та почав вести прихований спосіб життя.

З засобів масової інформації він дізнався про можливість звільнитися від відповідальності і скористався цим шансом. Мешканець надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі.

Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації «ДНР» підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності.

У поліції констатували, що всього з початку року 13 колишніх бойовиків з Бахмута та Бахмутського району здалися поліції. За всіма фактами проводиться досудове розслідування.