Організатора "референдуму "ДНР" арештували на 60 діб
Укрінформ
Шевченківський райсуд Києва ухвалив взяти під варту на 60 діб колишнього керівника так званої центральної виборчої комісії терористичної організації "ДНР" Романа Лягіна.
Про це повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.
"Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої «центральної виборчої комісії» терористичної організації ДНР Романа Лягіна взято під варто на 60 діб без альтернативи застави", - зазначила вона.
Як повідомляв Укрінформ, 14 червня стало відомо, що Генпрокуратура та Служба безпеки України затримали Романа Лягіна — колишнього керівника "Центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 року організовував та проводив незаконний "референдум ДНР".