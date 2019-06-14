«Той самий Лягін»... Що буде далі з ідеологом відокремлення Донбасу?

Зокрема, інтерес становитиме – хто подасть голоси на його захист...

Юрій Луценко повідомив, що ГПУ та СБУ затримали Романа Лягіна – керівника «центральної виборчої комісії днр», який у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум «днр». Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада.

Перед цим у соцмережах було повідомлення, що Лягіна бачили в районі метро Видубичі.

Доля Романа неоднозначна, як і тих, хто свого часу зробив ставку на “ДНР”. Він був чи не найгарячішим прихильником так званої “новоросії”. Але після «референдуму» став з’ясовувати стосунки з новим бандитським керівництвом ДеНеРії. Ймовірно, сподівався на солідну посаду, але його використали, як с..аний папірець – і нічого не дали за послугу зрадника.

Рома почав шебуршити, критикувати нових очільників регіону, але це ж не демократична Україна! Його кинули на підвал, жорстоко побили, після чого він був змушений терміново покинути “народну республіку”.

Останнім часом багато уваги приділяв подіям, що відбуваються в Україні. Вітав з поверненням Саакашвілі. “Искренне поздравляю своего соотечественника, Михеила Николозовича с торжеством справедливости!”, – такий пост Лягін виставив у себе 28 травня.

Коментуючи наміри Зеленського йти в президенти, Лягін написав: “Донбасс и вся Украина, получили шанс на восстановление мирной жизни!”.

Тож будемо відслідковувати, що буде далі з ідеологом відокремлення Донбасу і реалізатором референдуму. Зокрема мені цікаво також – хто подасть голоси на його захист...

До речі, на одній зі сторінок Фейсбуку Роман поставив нік «Тот Самый Лягин».

Ольга Коростелева

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