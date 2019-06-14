Болтон: Обрання Зеленського створює можливість для миру на Донбасі

Обрання президентом Володимира Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі.

Про це у Twitter написав радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон.

Радник повідомив, що провів зустріч зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, під час якої обговорив ситуацію в Україні.

"Обрання президентом Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі - ключового кроку поліпшення відносин між США і Росією", - зазначив Болтон.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM — John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 червня 2019 р.

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При цьому, за його словами, вкрай важливо, аби Росія внесла свій вклад і взяла серйозну участь у врегулюванні конфлікту.

Як повідомлялося, з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року зафіксовано 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7 тис. були поранені.