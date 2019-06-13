Пашинський — Данилюку: У всіх арміях світу є бронемашин подібні до “Варти”

Спеціалізовані бронеавтомобілі, подібні до "Варти", перебувають на озброєнні всіх армій світу.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у Facebook, відповідаючи на критику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Данилюка щодо неефективності на полі бою цієї бронемашини, яку виробляє ТОВ «Українська бронетехніка».

"Дійсно, останні роки Збройні сили України почали купувати СБА "Козак" та "Варта" з приблизно однаковими ТТХ, але за різною ціною. Ідея подібних машин народилася в арміЇ США під час війни в Афганістані, коли основні втрати були від підриву особового складу на фугасах та при обстрілах із засідок. Враховуючи цей досвід, зараз на озброєнні всіх армій світу стоять подібні автомобілі", - написав він.

Він додав, що машиною поля боя були і залишаються танки, в нашому випадку Т-64, Т-72 і Т-80, та БТР-3, БТР-4.

У цьому зв'язку Пашинський рекомендує Данилюку "зібрати навколо себе фахових військових, які зможуть давати йому правильні поради".

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк, побувавши у зоні воєнних дій і протестувавши бронемашину «Варта», негативно висловився щодо самої техніки та компанії, що її створює - ТОВ «Українська бронетехніка», яку він назвав "компанією з оточення Пашинського".