Євросоюз і США засудили обстріл окупантами патруля ОБСЄ біля Молодіжного

Європейський Союз засуджує інцидент з обстрілом патруля СММ ОБСЄ біля блокпосту російських збройних формувань в районі окупованого Молодіжного.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми суворо засуджуємо інцидент із патрулем СММ у складі шістьох осіб на двох броньованих машинах, який перебував біля блокпосту збройних формувань неподалік непідконтрольного уряду Молодіжного, коли відбувся обстріл із стрілецької зброї і кулі пролетіли за 5 метрів над ними із західного напрямку", - заявили в ЄС.

Там наголосили, що вважають такі інциденти "неприйнятними".

"Ми засуджуємо будь-яке перешкоджання роботі СММ, які й досі трапляються переважно у районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. І ми дуже стурбовані обмеженнями в районах біля неконтрольованого українсько-російського кордону", - йдеться у заяві ЄС.

Крім того, під час засідання Постійної ради глибоке занепокоєння з приводу інциденту 9 червня біля Молодіжного висловив в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс.

"Росія та сили, які вона озброює, тренує, якими керує та спільно з якими воює, ставлять під загрозу життя цивільних і спостерігачів СММ цією неприйнятною поведінкою", - наголосив американський дипломат.

Він вказав на те, що керовані Росією сили на Донбасі перешкоджають пересуванню патрулів СММ, не допускаючи їх до блокпостів та інших районів, приховуючи озброєння, яке мало бути відведеним вже давним-давно.

Зі свого боку, заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський наголосив, що обстріл російськими бойовиками патруля СММ біля Молодіжного був "черговим випадком прямого залякування цивільних спостерігачів російськими збройними формуваннями, які не хочуть, щоб СММ фіксувала російську зброю на окупованих територіях Донбасу і була спроможною представити міжнародній спільноті повну картину".

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня патруль місії ОБСЄ перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста бойовиків на відстані орієнтовно 1,2 км на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська) з метою здійснення моніторингу безпекової ситуації. До патруля підійшли два бойовики і після нетривалого спілкування повернулися на блокпост. Через декілька хвилин члени патруля, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь, щонайменше 3 кулі пролетіли з західного напрямку приблизно за 5 м над ними.