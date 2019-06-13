Курсанти Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” проходять курс лідерства на загальновійськовому полігоні, відпрацьовуючи “навчально-бойові завдання” у ролі командира-лідера.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України.

"Інструктори підготували на час польового виходу 16 різнопланових завдань і поділили курсантів на чотири команди. Для виконання кожного з завдань призначається командир, який має проявити себе як справжній лідер, а по завершенню отримати заслужену оцінку. Це надзвичайно цікаво і нестандартно. Інструктори детально, на власному прикладі пояснюють, як діяти при виконанні цих завдань. Це чудова нагода отримати неоціненний досвід і проявити себе як лідер та командир", зазначив старшина 2-ї статті Ярослав Голованов.

На Одещині курсанти Інституту ВМС проходять курс лідерства / Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Як зазначається, протягом п’яти днів під пильним наглядом інструкторів курсанти в практичній площині відпрацьовують “навчально-бойові завдання”, вдосконалюють злагодженість, оперативність, організованість у роботі та набувають важливий досвід у тактичній і вогневій підготовці. Також вони мають змогу побути у ролі командира-лідера.

Поінформовано, що унікальність цього польового виходу полягає у тому, що у ролі інструкторів виступають ті курсанти Інституту ВМС НУ “ОМА”, що пройшли курс лідерства у Великій Британії та Польщі й отримали відповідні сертифікати. Тепер вони передають набутий досвід молодшим побратимам.