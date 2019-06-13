У пунктах пропуску на Донбасі застрягли 220 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 220 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 50/60; «Мар’їнка» – 0/20; «Новотроїцьке» – 30/60; «Гнутове» – 0/0», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 43 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото Держприкордонслужби