Окупанти гатять із мінометів і гранатометів - 12 обстрілів за день

Від початку доби, 12 червня, збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

"Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил. У районі населеного пункту Водяне, з напрямку Азов – зі стрілецької зброї. У районі Старогнатівки з напрямку населеного пункту Новоласпа окупанти застосували автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу Авдіївки, зі сторони населеного пункту Мініральне – із ручного протитанкового гранатомету. Новотроїцьке обстріляли з напрямку Докучаєвська, використовуючи гранатомети різних систем.

Читайте також: Окупанти накрили мінометним вогнем Новогородське та Зайцеве

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил. "Чотири рази в районі населеного пункту Зайцеве: з напрямку Зайцеве - з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; Новгородське з напрямку Широка Балка – 120 та 82 мм міномети, стрілецька зброя; двічі Луганське з напрямку Нижнє Лозове – гранатомети різних систем; поблизу населеного пункту Новолуганське з напрямку Доломітне – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Новотроїцьке з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – гранатомети різних систем", - додали у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовця немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські захисники дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.