Нацгвардійці ООС "Північ" затримали цьогоріч півсотні порушників

"Щоденно, гвардійці з угруповання НГУ в ОТУ «Північ» виконують службово-бойові завдання на стаціонарних блокпостах. Гвардійці перевіряють документи, транспортні засоби та звіряють інформацію з розшуковою базою. Загалом, з початку 2019-го бійцями Національної гвардії було здійснено 51 затримання. 21 затримання з яких – за вчинення адміністративних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ККУ, нацгвардійці затримали 30 громадян, що підозрюються в участі у діяльності НЗФ.