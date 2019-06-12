Нацгвардійці ООС "Північ" затримали цьогоріч півсотні порушників
Укрінформ
З початку 2019 року нацгвардійці з угруповання ООС «Північ» затримали 51 особу.
Про це інформує прес-служба МВС.
"Щоденно, гвардійці з угруповання НГУ в ОТУ «Північ» виконують службово-бойові завдання на стаціонарних блокпостах. Гвардійці перевіряють документи, транспортні засоби та звіряють інформацію з розшуковою базою. Загалом, з початку 2019-го бійцями Національної гвардії було здійснено 51 затримання. 21 затримання з яких – за вчинення адміністративних правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ККУ, нацгвардійці затримали 30 громадян, що підозрюються в участі у діяльності НЗФ.