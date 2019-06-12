Українські військові зайняли нові позиції у Мар'їнці - ЗМІ
Укрінформ
Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці Донецької області і майже повністю контролюють місто.
Про це повідомляється на сайті Армія FM.
"У Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони. Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів", - йдеться у повідомленні.
За словами прес-офіцера бригади Назара Ільницького, цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням.
"Спланували, розробили все до деталей та виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато далі від лінії зіткнення. Це, перш за все, безпека людей. Це також покращує і наше становище, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії. А ще кожна, навіть маленька перемога мотивує бійців", - зазначив Ільницький.