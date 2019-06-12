Українські військові зайняли нові позиції у Мар'їнці - ЗМІ

"У Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони. Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-офіцера бригади Назара Ільницького, цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням.

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"Спланували, розробили все до деталей та виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато далі від лінії зіткнення. Це, перш за все, безпека людей. Це також покращує і наше становище, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії. А ще кожна, навіть маленька перемога мотивує бійців", - зазначив Ільницький.