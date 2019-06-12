Загиблих на Донбасі окупантів перевдягають у цивільне, щоб приховати втрати

Російсько-окупаційне командування на Донбасі приховує втрати серед своїх бійців, загиблих доставляють до моргу в цивільній формі і без документів.

Такі дані Головного управлінням розвідки Міністерства оборони України оприлюднив на брифінгу у середу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією, наданою Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій підрозділів об’єднаних сил за ініціативи командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об’єднаних сил, наслідок якої загинуло п’ять бойовиків розвідувального підрозділу противника", - розповів Мотузяник.

Читайте також: Окупанти накрили мінометним вогнем Новогородське та Зайцеве

Розвідка встановила, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.