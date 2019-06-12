У КПВВ на Донбасі очікують 195 автомобілів

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 195 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 30/40; «Мар’їнка» – 0/40; «Новотроїцьке» – 15/35; «Гнутове» – 20/15», - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 42,8 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.