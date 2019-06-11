Окупанти п'ять разів відкривали вогонь, двоє бійців ЗСУ поранені

Сьогодні, 11 червня, окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: двічі в районі населеного пункту Широкине, з напрямку Саханка – з автоматичного гранатомету та снайперської гвинтівки; Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка – зі стрілецької зброї; поблизу Пісків, зі сторони населеного пункту Веселе – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріне - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.