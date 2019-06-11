Окупанти застосовують міномети та СПГ, поранений український військовий

Внаслідок обстрілів з початку цієї доби один український військовий зазнав поранення.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Станом на 12.00 сьогодні противник продовжує не дотримуватися режиму перемир’я — від початку поточної доби в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації. З початку цієї доби один український захисник зазнав поранення, стан його здоров’я цілком задовільний. Наразі він отримує медичну допомогу від наших військових лікарів", - сказав речник.

Мотузяник уточнив, що два ворожі обстріли сталися цієї ночі в районі населених пунктів Піски і Водяне, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Ще один обстріл зафіксовано о восьмій ранку біля села Південне. Саме там противник застосував міномети 82-го калібру, витративши три боєприпаси та ведучи вогонь із СПГ. На цей ворожий обстріл наші захисники відповіли вогнем з озброєння БМП та піхотної зброї, у решті випадків — не реагували.