ОБСЄ зафіксувала під Первомайськом сучасну російську станцію розвідки

СММ ОБСЄ в черговий раз зафіксувала на околиці окупованого Первомайська російську станцію наземної розвідки ПСНР-9 “Кредо-М1".

Про це повідомляється в опублікованому 10 червня звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"8 червня cпостерігачі бачили 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) біля н. п. Золоте-5 (Михайлівка; 58 км на захід від Луганська), і 1 переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 “Кредо-М1») на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська)», - йдеться у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, спостерігачі зафіксували 6 червня переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на західній околиці н. п. Первомайськ.

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Раніше місія ОБСЄ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тірада-2", "Репеллент-1".