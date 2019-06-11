Окупанти 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, з них сім - із забороненої зброї

10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - ідеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: шість разів Водяне – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; район населеного пункту Піски – з 82 мм мінометів; населений пункт Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм; Широкине– стрілецька зброя; околиці Новотроїцького – з гранатометів та стрілецької зброї; Пищевик – станковий протитанковий гранатомет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів: Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм; Світлодарськ – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети; район населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети; поблизу Новоолександрівки – гранатомети; околиці Новгородського – міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 10 червня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя; Піски – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.